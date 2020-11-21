Çukur yıldızı Kubilay Aka'dan şoke eden açıklamalar 'Ölmem ama çok çarparım'
Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, katıldığı bir YouTube programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.
Çukur dizisindeki Celasun rolüyle tanınan Kubilay Aka, ''Kutsal Motor'' adlı YouTube kanalında Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtladı.
Kubilay Aka, devlet idarelerinde ünlülüğünün işe yaradığını ve sıra beklemediğini dile getirerek, şunları anlattı:
"Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Ama poliste bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Ceza yediğimde 'yaz abi' diyorum.''
''Çok hızlı araba kullanıyorum. Güvenlik önlemlerini alıyorum. Ölmem ama çok çarparım.''
Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Daha sonra ise Çukur'da Celasun'u canlandıran Aka, Netflix'teki Aşk 101 dizinde de başrol oynamıştı.