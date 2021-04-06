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Çukur Yasak Elma Survivor Maraşlı Sefirin Kızı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Çukur Yasak Elma Survivor Maraşlı Sefirin Kızı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

5 Nisan 2021'in reyting sonuçları Sefirin Kızı, Survivor ve Maraşlı'yı hüsrana uğrattı. Çukur ve Yasak Elma ise reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.

Çukur Yasak Elma Survivor Maraşlı Sefirin Kızı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven’in planından habersiz hayat mücadelesi verdiği Sefirin Kızı son bölümüyle yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Bu sezonda ayrılık rüzgarlarının estiği dizi haftalardır reytinglerde başarı sağlayamadı.

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Çukur Yasak Elma Survivor Maraşlı Sefirin Kızı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Şahika, Hasan Ali’ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalıştığı Yasak Elma dün akşamki bölümüyle zirve yarışında yükseliş gösteremedi. 

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Çukur Yasak Elma Survivor Maraşlı Sefirin Kızı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Yamaç’a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç’ı durdurmak için harekete geçtiği Çukur, reytinglerde zirve yarışına ortak oldu. Final bölümüne haftalar kalan dizide heyecan doruk seviyeye ulaştı.

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Çukur Yasak Elma Survivor Maraşlı Sefirin Kızı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Dün akşam yeni bölüm yerine özel bölüm yayınlanan Maraşlı reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.

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