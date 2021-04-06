Çukur Yasak Elma Survivor Maraşlı Sefirin Kızı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Yamaç’a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç’ı durdurmak için harekete geçtiği Çukur, reytinglerde zirve yarışına ortak oldu. Final bölümüne haftalar kalan dizide heyecan doruk seviyeye ulaştı.