Çukur Yasak Elma Survivor Maraşlı Kağıt Ev'e büyük şok! Reytingler altüst oldu zirve bakın kimin
26 Nisan 2021'in reyting sonuçları Kağıt Ev, Survivor, Maraşlı, Yasak Elma ve Çukur'u hüsrana uğrattı.
Kızlarının korkunç cinayetiyle büyük bir kabusun içine düşen Cihan ve Aylin Fırtına, evlatlarının suçunu örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük çıkmaza düştüğü Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev bu hafta reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Survivor'da dün akşam performans oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel olarak performans sergileyen yarışmacılar, sabit oynanan oyunda denge mücadelesi verdiği Survivor'un dün akşamki bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davrandığı Maraşlı reytinglerde dün akşamki bölümüyle hüsrana uğradı.
Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gittiği Yasak Elma'nın son bölümü zirve yarışından koptu.