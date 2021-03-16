Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı Maraşlı ve Survivor'u ezdi geçti! Zirve bakın kimin oldu
15 Mart 2021'in reyting sonuçları Maraşlı, Yasak Elma, Çukur, Sefirin Kızı ve Survivor'ı memnun etmedi. Zirveye yerleşen program ise şaşırttı.
Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda mücadele verdiği Survivor reytinglerde çakıldı. Sevilen yarışma programı pazar akşamı zirve yarışında iken dün akşamki bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmandığı Çukur'da heyecan doruk seviyeye ulaştı. Final bölümüne yaklaşan sevilen dizi reytinglerde istikrarlı yükselişini sürdürse de zirveyi kapamadı.
Yasak Elma'nın son bölümünde Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay ile arasını eskiye döndürmeye çalıştı. Entrikalarla dolu bölümde seyirci ekrana kilitlense de Yasak Elma reyting yarışından kopmaya başladı.
Sefirin Kızı'nı dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı. Diziden ayrılan isimler sonrası sevilen dizi reyting yarışından koptu.