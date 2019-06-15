Çukur transferlere doymuyor! Hakan: Muhafız'dan Çukur'a bomba transfer

Güzel oyuncu, sezonun ilgiyle izlenen ‘Çukur’ dizisinde dahil olacak. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil’in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, böylelikle geçen sezon diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçmiş olacak.