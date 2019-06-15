Çukur transferlere doymuyor! Hakan: Muhafız'dan Çukur'a bomba transfer
Show Tv ekranlarının efsane dizisi Çukur transferlere doymuyor. Yeni sezon için bomba bir transfer daha yapıldı.
Her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başaran Çukur dizisinin sezon finaline doğru ölümler ardı ardına gelmişti. Sezon finalinde ise İdris Koçovalı'nın ölüp ölmediği merak konusu olmuştu.
Efsane dizi Çukur'un sezon finaline doğru, Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'de diziden çıkarak sevenlerini üzmüştü. Dilan Çiçek'in Çukur'dan ayrılması üzerine Hakan: Muhafız dizisinden bir transfer gerçekleşti.
Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' dizisiyle bir süredir dijital platformda kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan, yeni sezonda Çukur'da yer alacak.
Güzel oyuncu, sezonun ilgiyle izlenen ‘Çukur’ dizisinde dahil olacak. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil’in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, böylelikle geçen sezon diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçmiş olacak.