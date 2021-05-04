Çukur Survivor Maraşlı Yasak Elma Kağıt Ev'e reyting şoku! İlk sıra bakın kimin oldu
3 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Kağıt Ev, Survivor, Maraşlı, Yasak Elma ve Çukur'u hüsrana uğrattı.
Ender, Kaya’ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında oldu. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilip ve harekete geçtiği Yasak Elma'nın dün akşamki bölümü reytinglerde zirve yarışından koptu.
Ünlüler ve gönüllüler, haftanın ilk ve büyük ödülü yarışında karşı karşıya geldi. Son oyunlarda sık sık kaybeden ünlüler, neredeyse yenilmez olan gönüllüler karşısında yarıştı. Ünlüler dokunulmazlık oyunlarının ardından ödül oyununu almak için ter döktüğü Survivor dün akşamki reytinglerle ilk 10'a giremedi.
Kızları Cemre’nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci’nin oğlu Mert’in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şok yaşadı. Aylin, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zannettiği Kağıt Ev reytinglerde ilk 10'a giremeyen bir diğer program oldu.
Mahur hiç bilmediği bir yerde uyanır ve karşısında Maraşlı vardır. İkiliyi Necati karşılar. Mahur için abisi artık onun kahramanıdır. Çünkü Necati ikisini de kurtarmıştır. Ancak Maraşlı Necati’nin bir işler çevirdiğinin farkında olduğu Maraşlı reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.