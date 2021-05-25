Çukur Maraşlı Kağıt Ev Survivor Masumiyet hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
24 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Masumiyet, Kağıt Ev, Survivor, Çukur, Maraşlı reytinglerde hüsrana uğradı.
Görgü tanığının, Azra’nın canlı yayınında Mert’i suçlaması üzerine, Mert İnci’yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kaldığı Kağıt Ev reytinglerde hüsrana uğradı.
Koçovalılar’ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verdi. Yamaç, Çukur’u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulduğu Çukur reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtardı. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi oldu. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat ettiği Maraşlı reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.
Survivor'da ödül oyunu heyecanı pazartesi akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan 24 Mayıs tarihli 101. bölümünde yarışmacılar yemek ödülü ve ve sembol oyununu kazanmak için iki ayrı etapta mücadele verdiği Survivor'un son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.