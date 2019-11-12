Çukur izleyicisi isyan etti diziye yeni katılan usta isim apar topar ayrıldı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkal ve Rıza Kocaoğlu'nun bulunduğu Çukur'un son bölümünde yine nefesler tutuldu. Bir an bile heyecanın azalmadığı bölümde diziye yeni katılan bir ismin ayrılığı ise şaşkınlık yarattı.