Çukur dizisinin Vartolu'sundan sürpriz proje Erkan Kolçak Köstendil sevindirdi

1. Dünya Savaşı sonrası İsviçreli yazar Ferdinand Ramuz tarafından yazılan eser, "20. yüzyıl müziğinin en etkili ve önemli bestecilerinden biri" olarak kabul edilen Stravinski'nin vefatının 50. yılında, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun YouTube hesabında, 9-10 Nisan'da 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.