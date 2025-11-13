Çukur dizisinin Timsah Celil'iydi! Meli Bendeli'den 'eskortluk" itirafı

BIST 10.689
Çukur dizisinde Timsah Celil karakteriyle tanınan ve cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, Psikolog Esra Ezmeci'ye verdiği röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci, Youtube'da yayınlanacak bir programın tanıtım videosunu paylaştı.

Timsah Celil karakteriyle tanınan ve cinsiyet değiştiren Meli Bendeli'yi konuk alan Esra Ezmeci, "Ne Hissettin?" sorusunu yönelteceği programda Bendeli'ye "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"PARAM YOKTU"

Bendeli'nin verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu.

Bendeli, "Eskortluk yapıyorum" yanıtını verirken; Ezmeci'nin "Bu kadar iyi bir oyunculuktan ne oldu da buna dönüştü?" sorusuna ise Bendeli, "Param yoktu" yanıtını verdi.

