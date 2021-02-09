Çukur dizisinin final tarihi belli oldu! Senaryodaki büyük değişim ortaya çıkardı
Fenomen dizi Çukur'un ne zaman final yapacağı belli oldu. Çukur dizisindeki büyük senaryo değişikliği her şeyi açığa çıkardı.
Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Çukur 4. sezonuyla final yaparak ekrana veda edecek.
Herkesin ilgisini çeken hatta koluna dövme olan Çukur dizisi ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlamıştı. 4 sezon boyunca fenomen haline gelen dizinin ne zaman biteceği ise artık belli oldu.
Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Show TV'nın fenomen dizisi Çukur'un ne zaman biteceği belli oldu.
Çukur son bölümde Kulkan'ın kaçırdığı Yamaç, bir köyde rehin tutuldu ve uğradığı işkenceler nedeniyle aklını yitirdi.