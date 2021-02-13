Çukur dizisinin aşıkları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ayrılık iddiasına inat paylaştı
Show TV'deki Çukur dizisinde tanışıp sevgili olan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti ayrılık iddialarına yanıt verdi.
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un en dikkat çeken oyuncularından biri Rıza Kocaoğlu. Dizide Aliço karakterini canlandıran Kocaoğlu, ruhsal sıkıntıları olan karakterine hayat verirken bütün oyunculuk hünerlerini gösteriyor.
Aynı dizicide rol alan Hazal Subaşı da oyunculuğu ile takdir toplamıştı. İki başarılı oyuncu sette tanışıp arkadaş olmuştu. Kısa bir süre sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü.
Ünlü çift sosyal medyayı çok aktif kullanmıyor. Uzun zamandır sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Ayrılık iddialarına yanıt veren ünlü çift birlikte çekildikleri fotoğrafı hikaye attı.
Rıza Kocaoğlu, güzel sevgilisi Hazal Subaşı'nı kalbine etiketlediği gönderiyi Instagram hesabından yayınladı. Genç. Çift böylece tüm iddialara yanıt vermiş oldu.