Çukur dizisinde Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli özel açıklamalar yaptı!
Biz Böyleyiz filminin galasına sevgilisiyle katılan Çukur dizisinin ünlü oyuncusu Aras Bulut iynemli 2020 senesi için samimi açıklamalarda bulundu.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile katıldığı Biz Böyleyiz filminin galasında muhabirlere özel açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının sorduğu evlilik sorusuna cevap veren Aras Bulut İynemli, "Bu bir karardır, karar verince sizin de haberiniz olur" ifadelerini kullandı.
Caner Özyurtlu'nun yönettiği, başrollerini Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum'un paylaştığı Biz Böyleyiz filminin galası dün akşam yapıldı.
Törene bir süredir birlikte olduğu oyuncu Bige Önal ile katılan Aras Bulut İynemli, "2020'de evlilik var mı?" sorusuna "2020'ye Paris'te girdik. Evlilik bir karardır. Karar verince zaten sizin de haberiniz olur" diyerek cevap verdi.