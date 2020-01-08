Çukur dizisinde Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli özel açıklamalar yaptı!

Törene bir süredir birlikte olduğu oyuncu Bige Önal ile katılan Aras Bulut İynemli, "2020'de evlilik var mı?" sorusuna "2020'ye Paris'te girdik. Evlilik bir karardır. Karar verince zaten sizin de haberiniz olur" diyerek cevap verdi.

İşte o özel açıklamalar: