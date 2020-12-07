Çukur dizisinde oyuncu hareketliliği! Söz'ün yıldızı Çukur'a transfer oldu
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a Söz dizisinin yıldız oyuncusu geldi. Ayrıca Öner Erkan ayrılırken Ercan Kesal da geri döndü.
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da son zamanlarda oyuncu hareketliliği baş gösterdi. Öner Erkan için yazılan cenaze sahnesiyle diziden ayrılacağı konuşulurken usta oyuncu Ercan Kesal'ın ise Çukur'a yeniden döneceği söylendi.
Ayrıca Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oluyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Söz" dizisinde canlandırdığı "Kopuk" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Genco Özak, Çukur'a katıldı.
Haftalardır kimin canlandıracağı merak konusu olan Kulkan Erdenet rolüne Genco Özak hayat verecek.
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler gibi isimlerin paylaştığı Çukur'un yayımlanacak olan yeni bölümüne daha önce dizide yer almış Ercan Kesal (İdris) ve Çetin Sarıkartal (Paşa) konuk olacak.