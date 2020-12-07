Çukur dizisinde oyuncu hareketliliği! Söz'ün yıldızı Çukur'a transfer oldu

Ayrıca Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oluyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Söz" dizisinde canlandırdığı "Kopuk" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Genco Özak, Çukur'a katıldı.