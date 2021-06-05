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Çukur dizisinde başlayan aşk tepkilere neden olmuştu bitti

Çukur dizisinde başlayan aşk tepkilere neden olmuştu bitti

Çukur dizisinde Karaca'yı oynayan Ece Yaşar ile Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın ayrıldığı ortaya çıktı.

Çukur dizisinde başlayan aşk tepkilere neden olmuştu bitti

Show TV ekranlarında finali beklenen Çukur dizisinde baba kızı canlandıran çiftin aşk yaşamaya başlaması büyük ses getirmişti. İkilinin ayrıldığı ortaya çıktı.

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Çukur dizisinde başlayan aşk tepkilere neden olmuştu bitti

Çukur adlı dizide baba-kızı canlandıran Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın aşk yaşamaya başlaması büyük yankı uyandırmıştı. Çukur'da Selim karakterini canlandıran Öner Erkan, geçtiğimiz aylarda diziye veda etmişti.

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Çukur dizisinde başlayan aşk tepkilere neden olmuştu bitti

Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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Çukur dizisinde başlayan aşk tepkilere neden olmuştu bitti

Öte yandan Çukur'un final bölümü için geri sayım sürüyor. Çukur’un final galasında Çukur Burda grubu, sözlerini Ece Yaşar’ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan ‘Bi Dinle’ şarkısını ilk kez seslendirecekler.

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