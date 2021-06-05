Çukur dizisinde başlayan aşk tepkilere neden olmuştu bitti

Öte yandan Çukur'un final bölümü için geri sayım sürüyor. Çukur’un final galasında Çukur Burda grubu, sözlerini Ece Yaşar’ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan ‘Bi Dinle’ şarkısını ilk kez seslendirecekler.