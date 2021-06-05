Çukur dizisinde başlayan aşk tepkilere neden olmuştu bitti
Çukur dizisinde Karaca'yı oynayan Ece Yaşar ile Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın ayrıldığı ortaya çıktı.
Show TV ekranlarında finali beklenen Çukur dizisinde baba kızı canlandıran çiftin aşk yaşamaya başlaması büyük ses getirmişti. İkilinin ayrıldığı ortaya çıktı.
Çukur adlı dizide baba-kızı canlandıran Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın aşk yaşamaya başlaması büyük yankı uyandırmıştı. Çukur'da Selim karakterini canlandıran Öner Erkan, geçtiğimiz aylarda diziye veda etmişti.
Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Öte yandan Çukur'un final bölümü için geri sayım sürüyor. Çukur’un final galasında Çukur Burda grubu, sözlerini Ece Yaşar’ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan ‘Bi Dinle’ şarkısını ilk kez seslendirecekler.