Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!
Gaziantep'te otobüs duraklarına, Çukur dizisinin işaretinin şeytanı temsil ettiğine dair yazılar asıldı. Yetkililer harekete geçti.
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin hayran kitlesi oldukça fazla. Çukur'da kullanılan birçok aksesuarı, giyim tarzını, sözleri kullanmayı dizinin hayranları severken dizide kullanılan sembol Gaziantep'i karıştırdı. Gaziantep'te otobüs duraklarına, Çukur dizisine ait işaretin şeytanı temsil ettiğine dair yazılar asıldı.
CHP'li Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan'ın ifadesine göre, bugün Gaziantep'te bazı otobüs duraklarına söz konusu işaretin anlamıyla ilgili yazılar asıldı. Her iki tarafta bulunan yarım üçgenlerin 'şeytanı' ve 'şer enerjisini' temsil ettiğini belirten yazıda, ortadaki üç yuvarlağınsa 'güzel ahlakı' ve 'Müslümanları' temsil ettiği ifade edildi.
Yazıda ayrıca keskin çizgili alfabe ve sembolleri kullanan ülkelerde göz sağlığı bozulduğu iddiası da yer aldı. Uğur Kalkan Gaziantep'te otobüs duraklarına asılan yazılarla ilgili farklı amaçların olabileceğini belirterek şunları söyledi: "Çukur dizisindeki işareti konu alan bu yazılarda kendilerince bazı tespitlerde de bulunmuşlar.
Keskin çizgili alfabe ve sembolleri kullanan ülkelerde göz sağlığı bozulduğu için gözlük kullanımı fazlaymış. Bahsedilen logonun ana temasının 'aile' olduğu açıklanmıştı ama birileri şehirde demek ki farklı şeylerin peşinde.