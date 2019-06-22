Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

CHP'li Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan'ın ifadesine göre, bugün Gaziantep'te bazı otobüs duraklarına söz konusu işaretin anlamıyla ilgili yazılar asıldı. Her iki tarafta bulunan yarım üçgenlerin 'şeytanı' ve 'şer enerjisini' temsil ettiğini belirten yazıda, ortadaki üç yuvarlağınsa 'güzel ahlakı' ve 'Müslümanları' temsil ettiği ifade edildi.