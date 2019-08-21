Çukur başlamadan çok konuşulmaya başladı sezon öncesi bomba transfer

Dizinin Eylül ayında izleyicisiyle buluşması beklenirken, yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çukur dizisinde mahalleye gelecek Efsun karakteri için son olarak Halka'da rol alan Hazal Subaşı ile de görüşüldüğü öğrenildi.