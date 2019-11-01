MEDYA

Çukur 74. bölüm fragmanı: 3. sezon 7. bölüm

Çukur dizisi 74. yeni bölüm (3. sezon 7. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 74. yeni bölümüyle 4 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 74. yeni bölüm (3. sezon 7. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 4 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt
Ali Koç: Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi
Vahap Munyar Hürriyet'ten istifa etti Yerine Ahmet Hakan geçecek iddiası
Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti
Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 17. bölüm 2. fragmanı
Savaşçı 80. bölüm 2. fragmanı
Mevlid Kandilinde neler yapılır 2019 mevlit kandili faziletleri nedir?
Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 84. bölüm 2. fragmanı
Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılan ifadelere Hadi Özışık'tan sert tepki
WhatsApp son görülme gerçeği ortaya çıktı işin aslı bakın neymiş