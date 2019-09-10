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Cübbeli Ahmet'ten kadınlarla ilgili skandal ifadeler! Çok tartışılacak açıklama

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Cübbeli Ahmet, yine tartışma yaratacak bir açıklamayla gündemdeki yerini aldı. “Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi?" diyen Cübbeli Ahmet, "Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların çalışmasıyla ilgili skandal açıklamalara imza attı. Kadına şiddetin arttığı şu dönemde Cübbeli Ahmet'in ekonomideki sıkıntıların sebebini kadınların çalışması ve topluma karışmasına bağlaması tartışmaları da beraberinde getirdi. 

"Her şey buna bağlı"

Cübbeli Ahmet'in açıklamaları şöyle: Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek.

Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi?

Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı.

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