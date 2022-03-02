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Cübbeli Ahmet 'taş yağacak' dedi tarih verdi belalar yağacak

Cübbeli Ahmet 'taş yağacak' dedi tarih verdi belalar yağacak

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, mart ayının sıkıntılı geçeceğini söyleyerek "15 büyük günah bu toplumda alenen işleniyor. Belalar gelecek..." dedi.

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Rumî takvime göre mart ayının ilk çarşambasında dünyayı büyük felaketlerin, özellikle de İstanbul'u depremin beklediğine dair rivayetlere kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den dikkat çeken yorum geldi.

"Gafillerden olmayalım"
Mart ayını 'belaların arza indiği ay' olarak niteleyen Ünlü, "Ulemâ buyurmuşlar ki, mart ayının ilk çarşambası, bu da Rumî takvime göre 12 gün sonra girdiğinden, 15 Mart Salı gününü çarşambaya bağlayan akşam agâh (bilgili haberdar) olmamız gerek. Gafillerden olmayalım. Mart ayı biraz sıkıntılıdır. Tehlike ve belalardan sakınmak için sürekli zikirle teyakkuzda olmak lazım. Belalar yağıyor! Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... Sahih hadisler buna işaret ediyor. 15 büyük günah bu toplumda alenen işleniyor. Belalar gelecek... Bu yüzden kıtlık olacak mı, kuraklık olacak mı diye sorma" dedi. 

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