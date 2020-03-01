Cübbeli Ahmet "İşi gücü şirk" dedi Abdullah Ağar Cübbeli Hoca'yı çok fena gömdü

Cübbeli Ahmet Hoca, son sohbetinde Türkiye'nin en çok rağbet gören güvenlik uzmanlarından Abdullah Ağar'ı "Adamın işi gücü şirk şirk şirk… Sanki ilahiyatçı." diyerek eleştirmişti. Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı üzerinden Cübbüleyi"yi topa tutup, "Senin gibilere 15 senemi gömdüm, öyle sakal, sarık, cübbe kendini cennetlik sanma" dedi.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 25 Şubat günkü sohbetinde, "İşi gücü şirk" sözleriyle güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar'ı hedef aldı. Abdullah Ağar ise, Cübbeli Ahmet Hoca'ya sosyal medya hesabı üzerinden çok sert bir cevap verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, 25 Şubat günkü sohbetinde, "Efendim Abdullah Ağar diye biri var. Adam güya, ne bileyim, güvenlik uzmanı diye adama soru soruluyor. Adamın işi gücü şirk şirk şirk… Sanki ilahiyatçı. Mezhep nereden çıktı, sünnet nereden çıktı. Kuran’a uymuyor… İhtisas alanı da değil. İşte böyle milletin kafasını karma karışık ediyor. Tarikatlar şöyle, tarikatlar böyle… Devletin elinde bu kadar istihbarat var. İşi gücü İdlib’deki sorunları anlatacaklar, böyle fuzuli yere bu işlere giriyor" ifadelerini kullandı.

Abdullah Ağar'dan Cübbeli'ye çok sert cevap

Abdullah Ağar ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından Cübbeli Ahmet'e çok sert bir yanıt verdi. Cübbeli'ye verdiği yanıtta 6 madde sıralayan Ağar, "İşimiz gücümüz yok! Bir de bunlarla uğraşıyoruz" dedi.

Aynı din gibi devleti de menfaatlerin için kullanma

Ağar, Cübbeli için, "Neymiş, istihbarat kimin kim olduğunu biliyormuş. Senin devletin yanındaymış ROLÜ KESMEN senin devletin yanında olduğuna değil ‘aynı din gibi’ devleti de menfaatlerin için kullandığına delalet eder" dedi.

İşimiz gücümüz yok!

Bir de bunlarla uğraşıyoruz:



Ümmeti ve milleti parça parça edip neden oldukları bozguna dokununca CÜPPELİ RUHBAN TAKKELİ PUT @c_ahmethoca benden rahatsız olmuş.

+++ pic.twitter.com/fbSUNyuPpS — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) February 29, 2020

Senin gibilere 15 senemi gömdüm

Ağar, Cübbeli'ye, "Bak, beni öyle boş sanma. Senin gibilere 15 sene mi gömdüm. Belli etmem, uğraşım başka, ama bilirim biraz senin gibileri, senin gibilerin işlerini. Öyle sakal sarık cübbe kendini cennetllik filan sanma. Yaptığın ruhbanlığın-din tüccarlığının-fetvacılığın bedeli ağırdır" dedi.

Abdullah Ağar'ın paylaşımları şu şekilde: