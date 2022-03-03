Cübbeli Ahmet Hoca’ya HDP değil, Saadet Partisi itiraz etti!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde HDP ile ilgili bir youtube kanalında konuştu.

Dedi ki:

- Kürtler Müslümandır. Bunlara oy verenler arasında da Müslümanlar var. Bunların ne Marksist Leninist, ne dinsiz siyoniste çalıştığı anlatılamıyor mu, ben anlamadım ya. Bu Müslümanlar nasıl bunlara rey verebilir. Bu nokta çok önemli. Bu insanların şuurlandırılması, bu ağlayan annelerin gündeme daha çok getirilmesi. Herkese bak, çoluğu çocuğu dağa mı kaçırsınlar, tecavüz etsinler. Bunlar böyle eşkıya. Bu daha iyi anlatılamadı yani. Yüzde 11-12 bilmiyorum yalan değilse anket nedir ya…

Cübbeli Ahmet Hoca yanlış bir şey söylemedi, HDP gerçeğini anlattı. Söylediklerinde bir yanlış yok; hani derler ya tam Kur-an’ın ortasından konuştu… Cübbeli’nin yaptığı da o. Yalan mı? HDP emir ve talimatları Kandil’den, İmralı’dan almıyor mu? HDP’lilerin İslam düşmanı bir terör örgütüne izmet ettiği yalan mı?

Cübbeli Ahmet Hoca bu tespitleri yaparken, kimden ses geldi dersiniz? HDP’den mi? Hayır, Temel Amca’nın başında olduğu Saadet Partisi’nden ses geldi. Saadet Partisi’nin önemli kurmayı Birol Aydın hemen durumdan vazife çıkardı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın “gereksiz” konuştuğunu söyledi:

-Bu kadar gereksiz, bu kadar lüzumsuz açıklamalar, şüphesiz hiçbir insanımız tarafından makbul ve makul karşılanamaz.

Valla Birol Bey kusura bakmasın, ben şahsen Cübbeli Ahmet Hoca’nın bu açıklamasını gereksiz bulmuyorum. Yaptığı konuşma hem makbul hem de makul bir konuşma. İslam düşmanlığı yapan bir terör örgütünün uzantısı olan HDP’nin terörle içiçe olduğunu bilen milletin de Birol Aydın’a katılmadığını, Cübbeli Ahmet Hoca’nın konuşmasının altına imza atacağını tahmin ediyorum. Ama şaşırmamak lazım; Temel Karamollaoğlu “HDP saygın bir partidir, Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır” diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı safta yer aldığına göre, Birol Aydın’dan da ancak böyle bir savunma beklenir.