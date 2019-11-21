Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorumu olay Büşra Nur Çalar Söylemez için söyledi

Sosyal medyada 639 bin takipçisi olan Büşra Nur Çalar Söylemez’in bebeği için düzenlediği gösterişli mevlit töreni her kesimde tartışmalara yol açtı. Muhafazakâr kesimde hem “İsraf ve şatafat görüntüsü hoş olmadı” görüşü öne çıktı, hem de eleştirilere karşı “Lüksü başörtülüler icat etmedi” yanıtı geldi. Istagram’da Büşra Nur Çalar Söylemez’in hesabından yayınlanan Ihlamur Kasrı’ndaki mevlit görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Bu konuda çeşitli kesimlerden görüşler şöyle: