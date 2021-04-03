Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Ümraniye'de dünyaevine girdi
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı, Ümraniye'de çok sayıda kişinin katıldığı düğünle evlendi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Sare ile Şaban Zengin'in oğlu Muhammet Hüseyin Zengin Ümraniye'de bir düğün salonunda evlendi.
Düğün için öğle saatlerinden itibaren çok sayıda davetli salona geldi. Davetlilerin bir bölümü salonun giriş kapısından HES kodu uygulamasıyla alınırken, bir bölümü ise otoparktan girdi.
Düğün öncesi, bir kişinin iki seyyar hoparlör ve imam cübbesi ile içeri girdiği görüldü.
Gelin arabası için ise beyaz renkli lüks bir araç seçildi. Kadınlar ve erkekler bölümü olarak salon ikiye bölündü.