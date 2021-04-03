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Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Ümraniye'de dünyaevine girdi

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Ümraniye'de dünyaevine girdi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı, Ümraniye'de çok sayıda kişinin katıldığı düğünle evlendi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Ümraniye'de dünyaevine girdi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Sare ile Şaban Zengin'in oğlu Muhammet Hüseyin Zengin Ümraniye'de bir düğün salonunda evlendi.

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Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Ümraniye'de dünyaevine girdi

Düğün için öğle saatlerinden itibaren çok sayıda davetli salona geldi. Davetlilerin bir bölümü salonun giriş kapısından HES kodu uygulamasıyla alınırken, bir bölümü ise otoparktan girdi.

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Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Ümraniye'de dünyaevine girdi

Düğün öncesi, bir kişinin iki seyyar hoparlör ve imam cübbesi ile içeri girdiği görüldü.

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Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Ümraniye'de dünyaevine girdi

Gelin arabası için ise beyaz renkli lüks bir araç seçildi.  Kadınlar ve erkekler bölümü olarak salon ikiye bölündü.

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