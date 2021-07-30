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Cübbeli Ahmet Hoca'dan yangın açıklaması: Tekbir yangınları söndürür

Cübbeli Ahmet Hoca'dan yangın açıklaması: Tekbir yangınları söndürür

Cübbeli Ahmet Hoca, başta Manavgat olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde çıkan orman yangınlarla ilgili olarak "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor." dedi.

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Kamuoyunda ‘’Cübbeli Ahmet’’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'nin güneyini adeta küle çeviren orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cübbeli Hoca, Ünlü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)" dedi.

"Bu paylaşımı herkese duyuralım"

Ahmet Mahmut Ünlü "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber' diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez." sözleriyle devam etti ve "Allâh-u Teâlâ, söndürmeye çalışan tüm görevlilerimize yardım etsin, onları zarar görmekten muhafaza etsin" mesajının ardından "Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" ifadelerini yayınlayarak, yangın gördükçe tekbir getirilmesi çağrısında bulundu.

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