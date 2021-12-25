Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba sözler! 'Artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum'

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bomba eleştiriler geldi. “İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum” Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben 'Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü'den bomba çıkış geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'nas' çıkışını eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Hatipleri de hedef alan sözleriyle dikkat çekmişti. “Çocuklarınızı İmam Hatip’e vermeyin” diyen Cübbeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da "Tüm bu sıkıntılar sarhoşlar yüzünden başımıza gelmiyor, Kafasında sarık olanlar yüzünden geliyor" demişti.

Yoruldum!.. Söylediklerimin hangisi yalan...

Özellikle Yeni Şafak gazetesi tarafından bu konularda eleştirilen Cübbeli Ahmet Hoca, “Yoruldum “dedi. “Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca’yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı” diyen Cübbeli Ahmet Hoca şöyle devam etti:

Toplumun yüzde 17'si deist olmuş!

“Sorsan yüzde 99’u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17’si ateist olmuş, ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar.”

Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum

“Bir zamanlar Atatürk’ü savunduğum için de hedef olmuştum” diyen Cübbeli Ahmet Hoca, “Ben Atatürk dönemi Diyaneti’ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?” diye konuştu.

İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum

İsmailağa Cemaati’nin devlet içinde örgütlenmediğini, memuriyetten uzak durduğunu söyleyen Cübbeli, “inanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar? Bugün beni hedef alan Yeni Şafakçılar o vakit FETÖ’nün izindeydi” dedi.