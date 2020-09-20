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Cübbeli Ahmet Hoca: Savcılar beni çağırırsa iç savaşa hazırlanan 150 derneğin ismini veririm

Cübbeli Ahmet Hoca, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp 'İç savaş' uyarısı yapmıştı. Saygı Öztürk, Cübbeli Hoca ile konuştu. Cübbeli Hoca, "Savcılar beni çağırsalar ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi." dedi. Saygı Öztürk'e konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Savcılar çağırırsa bu derneklerin en az 150'sinin ismini verebilirim" dedi. 

Türkiye'de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp 'İç savaş' uyarısı yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. İzmir kaynıyor. Bunlar nasıl müsaade ediliyor. Mutlaka kontrol edilmesi lazım." dedi.

Bu sözler üzerine Cübbeli Ahmet Hoca ile konuştuğunu belirten Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk şunları söyledi: “Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi; ‘Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım’ dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır.”

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