Cübbeli Ahmet Hoca fetvayı verdi! Doları düşüren 'kur korumalı mevduat' caiz mi faiz gibi horam mı?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabı caiz midir?" sorusuna cevap verdi. Cübbeli Ahmet Hoca, faizle işlem yapan bankalardan 'kur korumalı mavduat' hesabı açmanın haram olduğu fetvası verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca hükümetin yeni uygulamaya koyduğu 'kur korumalı mevduat' sistemiyle ilgili 'caiz mi, faiz mi?' sorusuna cevap verdi. Cübbeli Ahmet Hoca, faizli işlem yapılan bankalardan kur korumalı mevduat hesabı açıp para almanın haram olduğunu söyledi.

İsmailağa Cemaati'nden Fatih Kalender hocanın verdiği 'kur korumalı mevduat' fetvasına katıldığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, faizli bankacılık kurumlarının bu hizmetinden yararlanmanın haram olduğunu ve caiz olmayacağını söyledi.

Faizsiz finans kurumlarına kur korumalı mevduat hakkı verilmesi durumunda durumun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.