Cübbeli Ahmet Hoca 'Deccal hayatta' deyip uyardı: Deccal Türkiye'ye de gelecek! Deccal nasıl birisi?

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK canlı yayınında Deccal ve Mehdi ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, İslam inancına göre aldatıcı ve inkârcı, dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimse olarak bilinen ve kainatın en korkunç olaylarından biri olarak gösterilen Deccal'le ilgili flaş iddialarda bulundu.