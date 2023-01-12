Cübbeli Ahmet Hoca 'Deccal hayatta' deyip uyardı: Deccal Türkiye'ye de gelecek! Deccal nasıl birisi?
İslam inancına göre kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilen Deccal'in çıkışıyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok eden sözler. Deccal'ın hayatta olduğunu ve Türkiye'ye de geleceğini vurgulayan Cübbeli Ahmet hoca, Mehdi'nin de Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK canlı yayınında Deccal ve Mehdi ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, İslam inancına göre aldatıcı ve inkârcı, dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimse olarak bilinen ve kainatın en korkunç olaylarından biri olarak gösterilen Deccal'le ilgili flaş iddialarda bulundu.
Cübbeli Mahmut Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ahir zamanın en büyük fitnecisi olacak Deccal'in kendisini 'ilah' ilan edeceğini belirterek, neler yapacağını ve nasıl öleceğini anlattı.
Deccal Çok uzun boylu, çok korkunç biri
Cinleri kullandığı için olağanüstü güçlere sahip olduğunu söylediği 'Deccal'i 'çok uzun boylu, cüsseli, çok korkunç' diye tanımlayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Deccal Türkiye'ye gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Deccal Türkiye'ye gelecek
"Türkiye'ye gelecek tabii, Mekke ve Medine hariç bütün dünyayı çiğneyecek. İran'daki İsfahan Yahudilerinin arasından çıkacak."