Cübbeli Ahmet Hoca apar topar hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet'in hastalığı ne kalp ameliyatına alındı
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, apar topar hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı. Kalp ameliyatına girdiği bilinen Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter hesabı üzerinden dua istendi. Geçtiğimiz yıllarda da kalbine stent takıldığı bilinen hocanın zorlu bir ameliyat geçirdiği kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl?
Cübbeli Ahmet hoca son dakika haberiyle gündeme oturdu. Bir süredir kalp sorunları yaşayan Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar kaldırıldığı hastanede acilen kalp ameliyatına alındı. Ahmet Mahmut Ünlü'nün son durumu Twitter hesabı üzerinden yayın organlarıyla paylaşıldı. Kalbine stent takılan ünlü isim daha önce 2008 ve 2018 yıllarında da aynı operasyonu geçirmişti. Geçtiğimiz gün şiddetli lap ağrısı ile hastaneye başvuran Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu ile endişelendirdi.
Cübbeli Ahmet Hoca, kalp rahatsızlığından dolayı başarılı bir operasyon geçirdi. Daha önce 2006 yılında baypass olmuş, daha sonra 2008 yılında iki stent takılmış ve 2018 yılında da tekrar iki stent takılmıştı. Cübbeli Ahmet hoca'nın hastalığıyla ilgili sosyalmedya hesabından şu bilgiler verildi:
Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğu sırada bir gece yürek ağrısı hissedip hastaneye müracaat etmiş, TOBB ETÜ Hastanesi’nde âcil olarak muayene edilmiş ve İstanbul’a döndüğünde mutlaka doktorlara görünmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Medipol Hastanesi’nde Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibinin müdahalesiyle bir operasyon daha gerçekleştirildi.
Kalp damarları doktorların tâbiriyle taş gibi sertleştiği için operasyon bir buçuk saat kadar sürdü. Yorucu ve ağrılı geçen operasyon neticesinde dört stent daha takıldı ki bunların ikisi çok zorunlu olup diğer ikisi ise tıkanmaya başlamış olduğu için ileriye yönelik düşünülerek yerleştirildi.