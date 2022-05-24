Cübbeli Ahmet Hoca apar topar hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet'in hastalığı ne kalp ameliyatına alındı

Kalp damarları doktorların tâbiriyle taş gibi sertleştiği için operasyon bir buçuk saat kadar sürdü. Yorucu ve ağrılı geçen operasyon neticesinde dört stent daha takıldı ki bunların ikisi çok zorunlu olup diğer ikisi ise tıkanmaya başlamış olduğu için ileriye yönelik düşünülerek yerleştirildi.