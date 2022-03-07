Cübbeli Ahmet Hoca AK Parti iktidarını eleştirdi! Bir ekmek krizi çıksa ne olur bu millet!
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tarım politikaları nedeniyle AK Parti iktidarına 'Yazıklar olsun" deyip ekledi: "Benzine zam gelecek dediler, herkes benzincilerde kuyruk oldu. Bir de ekmek, buğday lafı çıksa ne olur bu millet ben bilmiyorum."
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bu kez Rusya ve Ukrayna krizi üzerinden AK Parti iktidarını eleştirdi. Türkiye’nin yüzde 80 buğdayının Rusya ve Ukrayna’dan geldiğini belirten Cübbeli, benzin ve ayçiçek yağı kuyruklarını hatırlatarak şunları söyledi
Bir de ekmek, buğday lafı çıksa ne olur bu millet bilmiyorum!
"Şimdi Türkiye’nin yüzde 80 buğdayı maalesef Rusya ve Ukrayna’dan geliyor. Bu zaten çok büyük tehlikedir. Görmüyor musunuz en ufak bir şey de hücum ediyorlar ortalığa. Benzine zam gelecek dediler, herkes benzincilerde kuyruk oldu. Bir de ekmek, buğday lafı çıksa ne olur bu millet ben bilmiyorum."
Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza
"Bir Konya ovasında çıkan buğday bütün dünyaya yetecekken maalesef Konya ovası bata bata gidiyorsa yazıklar olsun bizim tarım politikamıza…"
'Paramız var ki ithal ediyoruz' çıkışı
İstifa eden eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz’ diyenlere karşı şunu söylüyorum, Türkiye’de para var ki ithalat yapabiliyor" sözlerini hatırlatan Cübbeli AHmet Hoca, "Paramız var ithal ediyorsun ama bir savaş çıktığı zaman paran da para etmiyor" dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca, Sebahattin Önkibar'ı müfteri ilan etti
Cübbeli Ahmet Hoca, kendisine yönelik eleştiriler yapan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı sosyal medya hesabı üzerinden adeta topa tuttu. Cübbeli Ahmet Hoca, "Milliyetçiyim diye geçinen Sebahattin Önkibar, HDP ile alenen birlikte hareket eden Saadet’i zemmettim diye “Cübbeli hükümetten görev aldı, onu îfa ediyor” dediğine göre bunu ispâtla mükelleftir, ispât edemezse müfterîdir."