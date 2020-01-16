Cübbeli Ahmet Erdoğan'ın ziyaretini anlattı

Cübbeli Ahmet, Habertürk'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa Cemaati'ni ziyaretiyle ilgili ortaya atılan iddialara da cevap veren Cübbeli, ziyarette siyasetin konuşulmadığını söyledi.

Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde İsmailağa ziyaretiyle ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi. Ziyarette siyasetin konuşulmadığını söyleyen Cübbeli, İsmailağa Cemaati'nde diğer cemaatler gibi bir partiye tulum oy çıkmayacağını ifade etti.

Kamuoyunun Cübbeli Ahmet olarak bildiği Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın İsmailağa ziyaretiyle ilgili konuşan Cübbeli, ziyaretle ilgili olmadık anlamlar yüklendiğini söyleyerek Erdoğan'ın İsmailağa Cemaati ile İmam Hatip yıllarından bir hukuku olduğunu ve bu bağın hiç kopmadığını söyledi.

İşte Cübbeli'nin açıklamalarından bazı satır başları;

"Tayyip Bey, çevresindeklerin sağlık sorunlarıyla çok ilgilenir. İsmailağa Cemaat'inden milletvekli, bakanlık istenmez. Usulümüzde yoktur. İhale olmaz. Camiamız olarak bizde böyle bir şeyler olmadığına göre ailevi muhabbet. Hoca efendinin sağlığını sormuş. Tayyip Bey, İmam Hatip Çarşamba mezunu. Dolayısıyla çok tanıdıkları var. Özel ve siyasi bir şey asla konuşulmamış. Cemaat içi meseleler konuşulduğuna dar haber almadım.

"Hepsinin ilgisi vardı ama Tayyip Bey'in durumu başka"

Demirel'in ilgisi vardı. Erbakan hocanın çok daha fazla ilgisi vardı. Muhsin abinin yakın hukuku vardı. Rahmetli Türkeş'in vardı. Tayyip Bey'n farkı şu, Çarşamba İmam Hatip'den mezun olması.

Diğer cemaatlerde tulum çıkar, torba. Bizim cemaat yine en fazla özgür olan cemaattir. Bizim farkımız bizde biraz daha herkes hoca. İlmi seviye fazladır. Mahmut Efendi bir şey dese sorun olmaz ama hiçbir zaman

kürsüden, alttan bir şey söylediğini duymadım.

Mahmut Efendi ile Erbakan arasındaki diyalog

Erbakan hocalar yasaklandı. Erbakan Hoca 'Özal'a atılmayacak, boşa atılacak' dedi. Millete 'boşa atın' dedi. Mahmut Efendi cenazede yakaladı bir kenara çekip, 'Bu fetvan yanlış, görüşün yanlış. Buradan bizi yönetecek insanlar seçilecek. Özal'ı sen de ben de beğenmeyebiliriz. Al Haydar

Efendi demiş ki, 'Boşa atan en kötüye atmış olur'. Bu bir fetva. Bunun üzerine millet baktık boşa atacak. Mahmut Efendi bana 'Özal'a atılması için duyuru yap' dediler. Benim adımı Özalcıya çıkardılar eski milli görüşçüler.

Biz Özal'a rey verdik. Yasakları kalktı. Bu sefer dediler ki, 'barajı aşamazlar'. Mahmut Efendi bu kez de Erbakan, Özal'a göre daha bizim çizgimizdedir. Mahmut Efendi'nin en yakınları baktık ki Özal'ın yanında kaldılar. Baktık ki, Mahmut Efendi fıkıh olarak doğru söylemiş, Erbakan da siyaset olarak doğru söylemiş.

"CHP ile pazarlık yapıp oy veriyorlar"

Bir tarikat ve cemaat ben burada rey verip, pazarlık yapayım. Bazı cemaatler isimlerin vermeyelim, bunlar adamlar tarikat ehli, rabıta yapıyor vs. bunlar CHP'ye rey veriyor. Antalya'da konuşuyorlar, sen bana kaç yurt

vereceksin diyor, bu pazarlığı yapıyor, CHP'ye de oyunu veriyor.

"Fenerbahçe'nin kazanması için hacet namazı kıldım"

Ben maç bilmem. Tam da Trabzon'da 'bu maçlara tutulmuşsunuz' gibi bir laf etmişim. Bu da buna çok sinirlenmiş. Sonra hapse girer girmez gece vakit, o da revire çıkıp bağırdı, 'Hoca şike mike demişsin, gelirsin görürsün gününü' dedi. Sert çıkış yaptı! Ben de 'Ne bileyim hangi takım' dedim. Sonra çok muhabbetimiz oldu. 'Bu maçı kazanmamız lazım, biz şike yapmadık' diyor. Ben de diyorum ki 'Yar rabbi bizim huzurumuz için, o da mutlu olsun, biz de mutlu olalım'. Onun hatırı için hacet namazı kıldım. Bana ne Fenerbahçe'den. Sonuç aldık. Ben secdedeyim, bağırıyorlar. Orada

izleyenlerin hepsi Fenerbahçeli olmak zorunda. Baktım iki kere ses geliyor. Gol atmışlar. Aziz Yıldırım 'Bu sefer tutturdun' dedi.

"Atatürk'ü yıpratmak İslamiyetin razı geldiği bir şey değil"

Türkçe Kuran'la namaz, ezan bizi rahatsız ediyor. Öyle laflar var o tarafa delil, öyle laflar var bize delil oluyor. Atatürk zaten kurucu başkan. Cumhuriyet rejiminin kurucusu. Kurucu başkanın aleyhine konuşmak, onu yıpratmak, uğraşmak ne İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz. Bir

tanesi kalktı 'Atatürk hafızdı' diyor. Şimdi hafız demeye de lüzum yok, içki içmiyordu demeye lüzum yok."