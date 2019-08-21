Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi iç çamaşırıyla yaptığı dans nefes kesti

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi iç çamaşırıyla yaptığı dans nefes kesti

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırı markasının modeli alan sevgilisi ve çocuğunun annesi Georgina Rodriguez, dansıyla büyüledi.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi iç çamaşırıyla yaptığı dans nefes kesti - Sayfa 1

Ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Ronaldo'nun bir çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez, Yamamay iç çamaşır markası için kameraların karşısına geçti.

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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi iç çamaşırıyla yaptığı dans nefes kesti - Sayfa 2

 Kameraya cesur pozlar veren 25 yaşındaki Georgina Yamamay'ın en çok kullandığı iki renk olan bej ve siyah iç çamaşırlarıyla göz doldurdu.

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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi iç çamaşırıyla yaptığı dans nefes kesti - Sayfa 3

Georgina çekimler için öbür mankenler ile birlikte dans da etti.

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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi iç çamaşırıyla yaptığı dans nefes kesti - Sayfa 4

Georgina'nın dans figürleri de çok beğenildi. Büyük alkış topladı.

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