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Cristiano Ronaldo'nun marka imparatorluğu! Gözlük markasını tanıttı

Cristiano Ronaldo'nun marka imparatorluğu! Gözlük markasını tanıttı

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kendi adını taşıyan futbol topuyla kazandığı ünü saha dışında parlatmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo'nun marka imparatorluğu! Gözlük markasını tanıttı

Saç modeli, kurduğu iç giyim markası, adını taşıyan parfümler, kullandığı kramponlar ve daha fazlası...

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Cristiano Ronaldo'nun marka imparatorluğu! Gözlük markasını tanıttı

Cristiano Ronaldo futbolun yanında son derece başarılı bir kariyer yönetimi sürdürüyor. 

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Cristiano Ronaldo'nun marka imparatorluğu! Gözlük markasını tanıttı

Yeşil sahalarda kazandığı ünü saha dışında parlatmaya devam eden Portekizli yıldız, "CR7-eyewear" ismiyle gözlük markasını tanıttı.

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Cristiano Ronaldo'nun marka imparatorluğu! Gözlük markasını tanıttı

Kendi adını taşıyan bir markayı daha görücüye çıkaran Ronaldo'nun gözlükleri hem yetişkin hem de çocuklara hitap ediyor. CR7 logolu gözlüklerin fiyatı 63 Euro ile 173 Euro arasında değişiyor.

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