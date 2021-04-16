Cristiano Ronaldo'nun marka imparatorluğu! Gözlük markasını tanıttı
Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kendi adını taşıyan futbol topuyla kazandığı ünü saha dışında parlatmaya devam ediyor.
Saç modeli, kurduğu iç giyim markası, adını taşıyan parfümler, kullandığı kramponlar ve daha fazlası...
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Cristiano Ronaldo futbolun yanında son derece başarılı bir kariyer yönetimi sürdürüyor.
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Yeşil sahalarda kazandığı ünü saha dışında parlatmaya devam eden Portekizli yıldız, "CR7-eyewear" ismiyle gözlük markasını tanıttı.
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Kendi adını taşıyan bir markayı daha görücüye çıkaran Ronaldo'nun gözlükleri hem yetişkin hem de çocuklara hitap ediyor. CR7 logolu gözlüklerin fiyatı 63 Euro ile 173 Euro arasında değişiyor.
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