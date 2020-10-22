Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandıktan sonra imaj değişikliğine gitti!
Koronavirüse yakalanan Juventus'un yıldız ismi Ronaldo, karantinada imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kazıyan Portekizli oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve kendini izole ederek evinde karantinaya girmişti. 35 yaşındaki oyuncu, evinde çalışmalarını sürdürürken, yeni imajıyla dikkat çekti.
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Evinde fitness bisikletiyle çalışırken çekilenki halini sosyal medya hesabından paylaşan Portekizli yıldızın uzayan saçlarını kazıdığı ve sıfıra yakın bir saç tarzı belirlediği görüldü.
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Yeni görüntüsüyle Ronaldo, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.
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Ronaldo paylaştığı gönderiye "Hayatta başarı; başardığınız şeyle değil, aştığınız engellerle ölçülür" mesajını da ekledi. Portekizli süper yıldızın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
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