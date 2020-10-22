Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandıktan sonra imaj değişikliğine gitti!

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve kendini izole ederek evinde karantinaya girmişti. 35 yaşındaki oyuncu, evinde çalışmalarını sürdürürken, yeni imajıyla dikkat çekti.