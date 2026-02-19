Cristiano Ronaldo ile tanıştı hayatı değişti! Georgina Rodríguez'in muhteşem değişimi...

DANSTAN MODAYA UZANAN YOLCULUK

Kariyerine dansçı olarak başlayan Georgina Rodríguez, 18 yaşında Madrid'e taşındı. Geçimini sağlamak için gündüzleri perakende sektöründe çalıştı, hafta sonları ise bir barda görev yaptı. Moda dünyasındaki yolculuğu, Gucci mağazasında satış danışmanı olarak işe başlamasıyla hız kazandı. Tam da bu dönemde mağazaya gelen Cristiano Ronaldo ile tanışması, hayatının en önemli dönüm noktalarından biri oldu.