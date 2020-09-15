Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığını ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 700 bin euro değerinde olduğu belirtildi. Yüzük haberlerinin ardından ise Ronaldo'nun Georgina ile evlilik hazırlığında olduğu gündeme getirildi.