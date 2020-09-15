Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evleniyor! 700 bin euroluk yüzük detayı bomba
Juventus'ta top koşturan Cristiano Ronaldo'nun yakın zamanda hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'e 700 bin euroluk yüzük aldığı ve çiftin evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.
Futbol hayatına İtalya'nın Juventus takımında devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan Georgina Rodriguez ile evlilik kararı aldığı konuşuluyor.
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İngiliz basınına yansıyan haberlerde Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığını ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 700 bin euro değerinde olduğu belirtildi. Yüzük haberlerinin ardından ise Ronaldo'nun Georgina ile evlilik hazırlığında olduğu gündeme getirildi.
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Ronaldo'nun aldığı iddia edilen 700 bin euroluk yüzüğün futbolcular arasında eşine alınan en pahalı yüzük olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çiftinin 3'ü taşıyıcı anneden 1'i ise birlikteliklerinden dünyaya gelen 4 çocukları bulunuyor.
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