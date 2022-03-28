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Cristiano Ronaldo dünyaca ünlü ortağını açıkladı! İngiltere'deki restorana bakın kim ortak olmuş

Cristiano Ronaldo dünyaca ünlü ortağını açıkladı! İngiltere'deki restorana bakın kim ortak olmuş

Restoran zinciri sahibi Türk Şef Burak Özdemir (CZN Burak), İngiltere’nin başkenti Londra’da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağını açıkladı.

Cristiano Ronaldo dünyaca ünlü ortağını açıkladı! İngiltere'deki restorana bakın kim ortak olmuş

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dijital pazarlarda yer almak isteyen girişimcilere yol haritası oluşturmak hedefiyle düzenlendiği Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları, yoğun bir katılımla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. 

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Cristiano Ronaldo dünyaca ünlü ortağını açıkladı! İngiltere'deki restorana bakın kim ortak olmuş

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Danışmanı Adnan Akgün ve Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Sönmezay, Dijital Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Alanları, Türkiye'nin Girişimcilik Haritası, Proje ve Fikir Geliştirme, Sosyal Medya Pazarlama, E-Ticaret, E-ihracat, Dijital Pazarlama, Yasal Düzenlemeler, Şirket Kuruluşu gibi konularda genç girişimcileri bilgilendirdi. 

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Cristiano Ronaldo dünyaca ünlü ortağını açıkladı! İngiltere'deki restorana bakın kim ortak olmuş

Programın ikinci bölümünde ise dijital pazarın önemli Türk markalarından biri olan Sefamerve’nin kurucusu Mehmet Metin Okur ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak), kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.

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Cristiano Ronaldo dünyaca ünlü ortağını açıkladı! İngiltere'deki restorana bakın kim ortak olmuş

Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı. 

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