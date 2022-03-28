Cristiano Ronaldo dünyaca ünlü ortağını açıkladı! İngiltere'deki restorana bakın kim ortak olmuş

Programın ikinci bölümünde ise dijital pazarın önemli Türk markalarından biri olan Sefamerve’nin kurucusu Mehmet Metin Okur ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak), kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.