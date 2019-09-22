Cristiano Ronaldo çocukluğunda karnını doyuran kadını yıllar sonra buldu

''Kocam ise olayı zaten biliyor'': Leca, konuşla ilgili "O dönemleri hatırlıyorum. Çocuklar hamburgerciye geliyordu. Bu haftalar boyunca neredeyse her gece oluyordu. İçlerinden biri ve en çekingen olanı sanıyorum Ronaldo'ydu. Şimdi hatırlayınca gülümsüyorum. Çocuklarıma bu olayı çok defa anlattım. Ronaldo'ya hamburger verdiğime inanamıyorlardı. Kocam ise olayı zaten biliyor. Çünkü bazı geceler beni işten almaya geldiğinde bu olaya şahit oluyordu" dedi.