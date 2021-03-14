Cristiano Ronaldo ayrılıyor iddiası! Juventus bonservisini belirledi

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar artarak devam ediyor.

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Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne havlu atmasının ardından eleştirilerin yönü Cristiano Ronaldo'ya çevrilmiş durumda. Yıldız oyuncu için geleceği hakkında yeni senaryolar çizilirken, Avrupa basınından iki iddia ortaya atıldı.

Sport Mediaset, haberinde Juventus kulübünün pandemi döneminde yaşanan mali kriz nedeniyle maaş bütçesinde daralmaya gideceğini aktardı. Bu bağlamda Ronaldo'nun satışına onay verecek olan Juve, 36 yaşındaki yıldızını 60 milyon Euro bedelle elden çıkarmaya hazır.

Bir diğer iddia ise Corriere dello Sport'tan geldi. Gazete, 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Ronaldo'nun bedava gitmesini önlemek adına bonservisini bir hayli düşük tuttu. Habere göre Juventus, Real Madrid'den 100 Milyon Euro'ya transfer ettiği Ronaldo'nun gidişine 29 Milyon Euro'ya onay verip bir dizi kar elde etmeye çalışacak.