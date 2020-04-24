"Covid Yoğun Bakım" kırmızı kodlu alanda koronavirüsle mücadele! Çarpıcı görüntüler
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi "Covid Yoğun Bakım" kırmızı kodlu alan görüntülendi. Yoğun bakım sağlık çalışanlarının koronavirüs hastaları için yaptığı mesaiden dikkat çeken anlar saniye saniye görüntülendi.
Koronavirüs vakalarının AÜ Hastanesi'ne gelmesiyle birlikte hastanede özel bir pandemi alanı oluşturuldu. B Blok'un tamamı ve A Blok'taki bazı alanlar Koronavirüs vakaları için ayrıldı. AÜ Hastanesi'nde acil servise gelen Koronavirüs şüphesi ve yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan hastalar, Covid Yoğun Bakım alanına alınıyor.
İkincil olarak Koronavirüs şüphesiyle gelmiş, pandemi alanında servise yatmış fakat genel durumu kötüleşmiş, Koronavirüs şüphesi hala devam eden hastalar da Covid Yoğun Bakım'da tedavi görüyor.
PCR test
Bu hastalar yoğun bakımda tedavi edilirken PCR testi alınıyor. PCR testi pozitif olan vakalar, Koronavirüs yoğun bakımına alınıyor. Testi negatif çıkan hastaya ikinci kez test yapılıyor.
İkinci PCR test sonucu negatif çıktıktan sonra koronavirüs şüphesinden uzaklaşan hasta, ara Covid Yoğun Bakımı'na alınıyor.