"Covid Yoğun Bakım" kırmızı kodlu alanda koronavirüsle mücadele! Çarpıcı görüntüler

Koronavirüs vakalarının AÜ Hastanesi'ne gelmesiyle birlikte hastanede özel bir pandemi alanı oluşturuldu. B Blok'un tamamı ve A Blok'taki bazı alanlar Koronavirüs vakaları için ayrıldı. AÜ Hastanesi'nde acil servise gelen Koronavirüs şüphesi ve yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan hastalar, Covid Yoğun Bakım alanına alınıyor.