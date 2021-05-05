Covid-19'da mutasyon tehlikesine son! Antikor ilacı insan denemelerine başladı: LY-CoV1404

AbCellera, antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California, Güney Afrika ve New York mutasyonları da dahil olmak üzere virüsün şu anda bilinen tüm varyantlarını nötralize ettiğini ve ilacın koronavirüsün başak proteininin mutasyona uğrayan bölgesine bağlandığını duyurdu.