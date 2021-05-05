Covid-19'da mutasyon tehlikesine son! Antikor ilacı insan denemelerine başladı: LY-CoV1404
Eli Lilly ve AbCellera tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen bir antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California ve Güney Afrika’da tanımlananlar da dahil olmak üzere çok sayıda virüs mutasyonunu "güçlü bir şekilde" etkisiz hale getirdiği açıklandı. İnsan denemelerine başlanan "LY-CoV1404" adlı monoklonal antikor tedavisinin eğer başarılı olursa pandemiye karşı bir oyun değiştirici olabileceği ve mutasyon tehlikesini ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.
Kanadalı AbCellera ve ABD’li Eli Lilly Covid-19’a karşı birlikte geliştirdikleri ikinci bir antikor ilacının klinik denemelerine başladıklarını açıkladı. İlaç şirketleri, LY-CoV1404 adı verilen monoklonal antikor tedavisini hafif ile orta derecede Covid-19 hastalarında değerlendireceğini duyurdu.
Bununla birlikte, AbCellera LY-CoV1404’ün klinik öncesi denemelerinde koronavirüsün bilinen tüm mutasyonlarına karşı güçlü etki gösterdiği belirtildi.
AbCellera, antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California, Güney Afrika ve New York mutasyonları da dahil olmak üzere virüsün şu anda bilinen tüm varyantlarını nötralize ettiğini ve ilacın koronavirüsün başak proteininin mutasyona uğrayan bölgesine bağlandığını duyurdu.
Başak proteinin mutasyona uğrayan birkaç yerine bağlanıyor
Başak protein koronavirüsün insanların ACE2 enzimlerine tutunarak vücuda girmesine ve hastalığa yol açıyor. Araştırmacılar virüsün bu bölgesinde mutasyonlarla gelen değişikliklerin endişe verici olduğunu düşünüyor, çünkü aşılar da virüsün başak proteinin hedef alıyor.