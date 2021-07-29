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Covid-19'da iki yeni gelişme: CDC'den yeni varyant uyarısı! Pfizer'dan 'yeni aşı' açıklaması

Covid-19'da iki yeni gelişme: CDC'den yeni varyant uyarısı! Pfizer'dan 'yeni aşı' açıklaması

Koronavirüsten bir iyi bir de kötü haber... ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky ve aşı üreticisi Pfizer'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Covid-19'da iki yeni gelişme: CDC'den yeni varyant uyarısı! Pfizer'dan 'yeni aşı' açıklaması

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs son dönemde pek çok farklı varyant ile karşımıza çıktı. Ancak bunlardan en tehlikelisi Delta olarak gözüküyor.

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Covid-19'da iki yeni gelişme: CDC'den yeni varyant uyarısı! Pfizer'dan 'yeni aşı' açıklaması

Koronavirüs ile ilgili bilim dünyası ABD'den gelen iki açıklamaya tabiri caizse kilitlenmiş durumda. Görünen o ki dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösterilen Delta gezegenimizi bekleyen tek sorun değil.

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Covid-19'da iki yeni gelişme: CDC'den yeni varyant uyarısı! Pfizer'dan 'yeni aşı' açıklaması

Zira ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky'den ezber bozan açıklamalar geldi.

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Covid-19'da iki yeni gelişme: CDC'den yeni varyant uyarısı! Pfizer'dan 'yeni aşı' açıklaması

Birkaç mutasyon uzaklıkta!
New York Post'ta yer alan habere göre, yeni varyantlar üzerine konuşan Walensky, aşıları etkisiz bırakacak varyantlardan sadece 'birkaç mutasyon' uzakta olabileceğimize dikkat çekti.

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