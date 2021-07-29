Covid-19'da iki yeni gelişme: CDC'den yeni varyant uyarısı! Pfizer'dan 'yeni aşı' açıklaması
Koronavirüsten bir iyi bir de kötü haber... ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky ve aşı üreticisi Pfizer'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs son dönemde pek çok farklı varyant ile karşımıza çıktı. Ancak bunlardan en tehlikelisi Delta olarak gözüküyor.
Koronavirüs ile ilgili bilim dünyası ABD'den gelen iki açıklamaya tabiri caizse kilitlenmiş durumda. Görünen o ki dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösterilen Delta gezegenimizi bekleyen tek sorun değil.
Zira ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky'den ezber bozan açıklamalar geldi.
Birkaç mutasyon uzaklıkta!
New York Post'ta yer alan habere göre, yeni varyantlar üzerine konuşan Walensky, aşıları etkisiz bırakacak varyantlardan sadece 'birkaç mutasyon' uzakta olabileceğimize dikkat çekti.