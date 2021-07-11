Covid-19'da delta varyantı kabusu! Aşılar ne kadar etkili? İşte sonuçlar
HİNDİSTAN'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan delta varyantı yayılmaya devam ediyor. Yapılan araştırmayla koronavirüs aşılarının varyanta karşı ne kadar etkili olduğu netlik kazandı.
Yaklaşık 2 yıldır dünyada var olan koronavirüs (Kovid-19) 180 milyondan fazla insana bulaştı. Virüs nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.
170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündeme geldi. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' oldu. Aşı üreticilerinden bu soruya birer birer yanıt geliyor.