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Covid-19'a yakalanan Gonca Vuslateri 'ağrıdan ağlama geliyor' deyip anlattı

Covid-19'a yakalanan Gonca Vuslateri 'ağrıdan ağlama geliyor' deyip anlattı

Yalan Dünya, Anne, Canım Ailem dizileriyle tanınan Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı.

Covid-19'a yakalanan Gonca Vuslateri 'ağrıdan ağlama geliyor' deyip anlattı

Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok kişiye bulaşan virüse son olarak Gonca Vuslateri yakalanmıştı. 34 yaşındaki başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla son durumunu hayranlarını aktarıyor. 

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Covid-19'a yakalanan Gonca Vuslateri 'ağrıdan ağlama geliyor' deyip anlattı

Koronavirüse yakalandığı haberini Vuslateri "Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin.. Sıfır anksiyete geçirmeden 🦋 geçsin gitsin.. Amin. Korkeyrum" diyerek duyurmuştu.

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Covid-19'a yakalanan Gonca Vuslateri 'ağrıdan ağlama geliyor' deyip anlattı

Ağrıları olduğunu belirten Vuslateri "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Kimseyi dinlemedik etmedik diyemem.. maskeler, eldivenler gezdik.." ifadelerini paylaştı.

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Covid-19'a yakalanan Gonca Vuslateri 'ağrıdan ağlama geliyor' deyip anlattı

Koronavirüs dolayısıyla yaşadıklarını Vuslateri "İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar..." sözleriyle anlattı.

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