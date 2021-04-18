Covid-19'a yakalanan Gonca Vuslateri 'ağrıdan ağlama geliyor' deyip anlattı
Yalan Dünya, Anne, Canım Ailem dizileriyle tanınan Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı.
Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok kişiye bulaşan virüse son olarak Gonca Vuslateri yakalanmıştı. 34 yaşındaki başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla son durumunu hayranlarını aktarıyor.
Koronavirüse yakalandığı haberini Vuslateri "Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin.. Sıfır anksiyete geçirmeden 🦋 geçsin gitsin.. Amin. Korkeyrum" diyerek duyurmuştu.
Ağrıları olduğunu belirten Vuslateri "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Kimseyi dinlemedik etmedik diyemem.. maskeler, eldivenler gezdik.." ifadelerini paylaştı.
Koronavirüs dolayısıyla yaşadıklarını Vuslateri "İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar..." sözleriyle anlattı.