Covid-19'a karşı bitkiden üretildi! 'Kokteyl aşı’ insan deneyine hazır hale geldi

"Varyantlara karşı etkili olacağını düşünüyoruz"

Mevcuttaki tüm kullanılan aşıların spike protein bazında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Mammedov, varyantlarla birlikte aşıların etkilerinin azalabileceğine işaret etti. Kokteyl aşıda ise spike proteinin yanında Nukleokapsid proteinin de olduğunu vurgu yapan Mammedov, “Çok ümit verici ve mevcut varyantlara karşı etkili olacağını söyleyebilirim. Malt antigenler malt antikorlar da üretir. Nukleokapsid protein varyantlarda çok az değiştiği için ilave koruma gücüne sahiptir. Böyle bir aşının mevcut varyantlara karşı etkili olması söz konusu.