Covid 19 testleri negatif çıkmıştı Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in hastalığı belli oldu
Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, iki gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Hastalığı henüz ortaya çıktı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Haluk rolünü canlandıran Burak Sergen iki gün önce evinde fenalaşınca hemen hastaneye kaldırıldı. Ciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirlenen ve solunum güçlüğü çeken oyuncu yoğun bakımda tedavi görüyor.
Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı düşünüldü fakat nişanlısı Nihan Ünsal koronavirüs testinin birkaç kez yapıldığı sonucun sürekli olarak negatif çıktığını söyledi. Burak Sergen için sosyal medyadan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."
Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.