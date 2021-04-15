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Covid 19 testleri negatif çıkmıştı Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

Covid 19 testleri negatif çıkmıştı Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, iki gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Hastalığı henüz ortaya çıktı.

Covid 19 testleri negatif çıkmıştı Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Haluk rolünü canlandıran Burak Sergen iki gün önce evinde fenalaşınca hemen hastaneye kaldırıldı. Ciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirlenen ve solunum güçlüğü çeken oyuncu yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Covid 19 testleri negatif çıkmıştı Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı düşünüldü fakat nişanlısı Nihan Ünsal koronavirüs testinin birkaç kez yapıldığı sonucun sürekli olarak negatif çıktığını söyledi. Burak Sergen için sosyal medyadan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

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Covid 19 testleri negatif çıkmıştı Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

"Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."

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Covid 19 testleri negatif çıkmıştı Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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