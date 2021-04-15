Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı düşünüldü fakat nişanlısı Nihan Ünsal koronavirüs testinin birkaç kez yapıldığı sonucun sürekli olarak negatif çıktığını söyledi. Burak Sergen için sosyal medyadan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: