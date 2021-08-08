Covid-19 salgını onları etkilemedi! Yılın meslekleri belli oldu ilk sırada bakın hangi kimin
COVID-19'un dünya geneline yayılmasıyla, çalışma düzeni tümüyle değişti. Yapılan araştırmada yılın meslekleri belli oldu.
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüste birçok sektör önlemlerini evden çalışma şeklinde düzenledi. Bu sürecin yıldızı meslekler de oldu.
İşte U.S. News'in haberine göre corona virüste parlayan meslekler...
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Pazar Araştırması Analisti
Ortalama Maaş: $ 63,120
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
220
Web Geliştiricisi
Ortalama Maaş: $ 69,430
Eğitim Gerekli: Önlisans
320
Muhasebeci
Ortalama Maaş: $ 70,500
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
420