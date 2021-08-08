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Covid-19 salgını onları etkilemedi! Yılın meslekleri belli oldu ilk sırada bakın hangi kimin

Covid-19 salgını onları etkilemedi! Yılın meslekleri belli oldu ilk sırada bakın hangi kimin

COVID-19'un dünya geneline yayılmasıyla, çalışma düzeni tümüyle değişti. Yapılan araştırmada yılın meslekleri belli oldu.

Covid-19 salgını onları etkilemedi! Yılın meslekleri belli oldu ilk sırada bakın hangi kimin

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüste birçok sektör önlemlerini evden çalışma şeklinde düzenledi. Bu sürecin yıldızı meslekler de oldu.

İşte U.S. News'in haberine göre corona virüste parlayan meslekler...

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Covid-19 salgını onları etkilemedi! Yılın meslekleri belli oldu ilk sırada bakın hangi kimin

Pazar Araştırması Analisti

Ortalama Maaş: $ 63,120

Eğitim Gerekli: Lisans derecesi

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Covid-19 salgını onları etkilemedi! Yılın meslekleri belli oldu ilk sırada bakın hangi kimin

Web Geliştiricisi

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Eğitim Gerekli: Önlisans

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Covid-19 salgını onları etkilemedi! Yılın meslekleri belli oldu ilk sırada bakın hangi kimin

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