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Covid-19 normalleşme kararları! Kafe, restoran ve mesai saati kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği toplantıda normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar alındı. İllerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları açıklandı.

Yüzde 50 sınırlama ile faaliyete geçiliyor
Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın merakla beklediği kararı açıkladı. Erdoğan, "Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir." dedi.

Vaka sayılarının artması durumunda illerdeki kısıtlamalar genişleyecek. Normalleşme sürecinde her il salgın tedbirlerini ne düzeyde uygulayacağını kendi belirleyecek. 

YENİ ALINAN COVİD-19 NORMALLEŞME KARARLARI

- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
- Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek.
- İlkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Orta ve düşük riskli bölgelerde orta, ilkokul, liselerdeki eğitim başlayacak.
- Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile açılacak. - Halı saha ve havuzlar düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek.
- Sokağa çıkma saat kısıtlaması 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
- Sivil toplum kuruluşları, kooperatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacak.

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