Covid-19 normalleşme kararları! Kafe, restoran ve mesai saati kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği toplantıda normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar alındı. İllerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları açıklandı.

Yüzde 50 sınırlama ile faaliyete geçiliyor

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın merakla beklediği kararı açıkladı. Erdoğan, "Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir." dedi.

Vaka sayılarının artması durumunda illerdeki kısıtlamalar genişleyecek. Normalleşme sürecinde her il salgın tedbirlerini ne düzeyde uygulayacağını kendi belirleyecek.